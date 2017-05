Sanchez lässt Arsenal bis zum Sommer warten

Sonntag, 07.05.2017

"Ich möchte nun die Saison gut beenden", sagte Sanchez im Interview mit Sky Sports. "Wir wollen uns für die Champions League qualifizieren und den FA-Cup gewinnen. Der Trainer und ich werden uns dann zusammensetzen und die Zukunft besprechen. Wir werden tun, was das Beste für den Verein ist, was das Beste für mich ist und was das Beste für ihn ist."

"Wir reden erst, wenn die Saison vorbei ist, denn wenn wir jetzt darüber diskutieren, könnte das den Fokus von unseren Zielen ablenken", spezifizierte Sanchez daraufhin. "Ich denke leider nicht, dass es bisher eine gute Saison für mich war, denn ich kam hierher, um Titel zu holen. Nun ist der FA-Cup das Ziel", ergänzte er.

Neben Alexis Sanchez ist auch unter anderem die Zukunft von Mesut Özil unklar, dessen Vertrag ebenfalls 2018 ausläuft. Selbst das Verbleiben des Trainers Arsene Wenger über die Saison hinweg wird kontrovers diskutiert.

