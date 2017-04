Medien: Ibrahimovic nach LA?

Donnerstag, 20.04.2017

Das berichtet die Daily Mail. Demnach bieten die Kalifornier Ibra einen Deal über eine Saison, der ihm rund sechs Millionen Euro einbringen würde. Der Knackpunkt des Vertrags wäre aber die Option einer sofortigen Leihe zurück nach Europa. So könnte Ibrahimovic in der Hinrunde der kommenden Saison noch in der Premier League oder einer anderen europäischen Topliga spielen.

LAFC wird im März 2018 erstmals am Betrieb der Major League Soccer teilnehmen und Ibrahimovic soll die Gallionsfigur der Franchise werden. Auch Eigentümer Tom Penn deutete bereits die Verpflichtung eines Stars an: "Wir möchten einen Spieler von globaler Größe verpflichten. Diesen würden wir dann zunächst verleihen, damit er weiter in Europa spielen kann."

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Ob dieser Spieler Ibrahimovic sein wird, ist jedoch noch unklar. Der Schwede überzeugte in seiner ersten Saison für die Red Devils mit bislang 28 Toren. Allerdings machte Ibra auch klar, dass er in der nächsten Spielzeit in der Champions League spielen möchte.

Zlatan Ibrahimovic im Steckbrief