Sanogo mit 19-Minuten-Hattrick

Montag, 10.04.2017

Sanogo kam im Jahr 2013 vom AJ Auxerre und galt anfangs in London als großes Talent. In letzter Zeit war er aber ziemlich von der Bildfläche verschwunden, wurde in nur zwei Jahren an drei verschiedene Klubs verliehen. Seine Stationen waren dabei Crystal Palace, Ajax Amsterdam und Charlton Athletic. Richtig Fuß fasste er bei keinem dieser Klubs.

Nun hat er sich mit einem Dreierpack innerhalb von 19 Minuten beim Spiel der Gunners-U23 gegen Reading leise zurückgemeldet. Viele Fans wünschen ihm deshalb eine neue Chance bei den Profis. Das liegt vor allem auch daran, dass die Zukunft einiger Offensivspieler wie Alexis Sanchez, Mesut Özil oder Olivier Giroud durchaus ungewiss ist.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Bislang absolvierte Sanogo für den FC Arsenal 20 Pflichtspiele und erzielte dabei einen Treffer.

Yaya Sanogo im Steckbrief