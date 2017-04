Guardiola: "Agüero macht jetzt das, was ich will"

Samstag, 15.04.2017

"Ich hatte früher das Gefühl, dass er einfach darauf wartet, ein Tor zu schießen. Nun ist er in unser Spiel involviert", erklärte Guardiola auf einer Pressekonferenz: "Er macht alles, um in unserer Spielentwicklung Chancen zu kreieren."

Agüero sei immer gut gewesen, doch nun verstehe er "besser, was ich erwarte", so Guardiola weiter: "Er versucht alles und das ist, was ich will."

Der Stürmer hat in den letzten zehn Spielen zehn Tore geschossen. Trotzdem ist seine Zukunft noch ungeklärt. Agueros Vertrag bei den Citizens läuft bis 2019.

