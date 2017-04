Guardiola: Diese Saison war "eine Lehre"

Samstag, 08.04.2017

"Ich werde dann besser sein. Diese Saison war eine Lehre für mich", sagte Guardiola vor dem Duell gegen Hull City. Aktuell liegen die Citizens auf dem vierten Tabellenplatz. Auf Spitzenreiter Chelsea hat man 14 Punkte Rückstand.

"Es ist doch ganz normal, dass man in acht oder neun Jahren als Trainer auch mal ein nicht ganz so erfolgreiches Jahr hat. Das sowas passieren kann, lernt man", fuhr der Spanier weiter fort: "Ich habe mir nie gedacht, dass ich alles weiß. Ich habe versucht, möglichst viel aufzufassen und zu lernen, sodass wir in Zukunft besser sein werden."

Die Situation in diesem Jahr sei interessant und böte die Möglichkeit, "als Trainer zu wachsen", so Guardiola: "Wir sind gut, aber nicht gut genug, um in der Premier League wirklich konkurrenzfähig zu sein. Da müssen wir ehrlich zu uns selbst sein."

