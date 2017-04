Guardiola: "Er will einfach nur spielen"

Montag, 17.04.2017

"Du kannst nicht spielen wie er, wenn du nicht demütig bist und immer nur an dich selbst anstatt an das Team denkst", erklärt der Katalane die Vielseitigkeit des Ex-Wolfsburgers.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Ich habe ihn schon oft gefragt, was seine Lieblings-Position ist, aber es ist ihm egal. Er will einfach nur spielen".

"In letzter Zeit hat er viel gespielt und war verständlicherweise etwas niedergeschlagen wegen der leichten Fehlpässe. Das liegt aber vor allem daran, dass er schon so viele Minuten in den Beinen hat", sagte Guardiola.

Kevin De Bruyne im Steckbrief