Schneiderlin: Fühlte mich wie ein Roboter

Montag, 10.04.2017

"Dieses erste Jahr unter Louis van Gaal war schlimm", sagte Schneiderlin im Interview mit L'Equipe. "Ich hatte keinen Spaß auf dem Platz. Er hat mir so wenig Freiheiten gelassen, obwohl ich viel Erfahrung in der Premier League gesammelt hatte. Unter ihm habe ich mich wie ein Roboter gefühlt. Seine Anweisungen haben mich ein wenig gestört."

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Wenn Spieler darüber nachdenken, was der Coach ganz genau von einem will, verlieren sie an Effizienz", fügte der Franzose an. "Besonders bei Manchester United, wo Spieler unter großem Druck der Medien stehen und schnell kritisiert werden, ist das schwierig."

Schneiderlin lief in der 2015/16-Saison 39-mal für United auf. Im Januar 2017 wechselte er schließlich zum Liga-Konkurrenten Everton.

Morgan Schneiderlin im Steckbrief