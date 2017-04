Carrick schließt Vereinswechsel aus

Dienstag, 11.04.2017

"Als ich ein Kind war, war ich Fan von Newcastle und es war mein Ziel, einmal dort zu spielen. Aber man kann nicht alles haben. Und ich hatte so viele schöne Jahre in Manchester, daher werde ich bei keinem anderen Klub in England mehr spielen", sagte er dem MOTD Magazine.

Ob er seine Karriere im Sommer beenden wird, ist noch unklar. Wenn ja, dann auf jeden Fall bei Manchester United.

Michael Carrick im Steckbrief