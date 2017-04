Özil: Premier League größte Herausforderung

Sonntag, 16.04.2017

"Die Premier League ist die größte Herausforderung, der ich mich im Fußball stellen musste", sagt Özil in einem neuen Buch, "Die Magie des Spiels". "Wenn du es hier nicht packst, bist du Vergangenheit."

"Während in Spanien elegantes Ballspiel betrieben wird, sogar von Klubs aus niedrigeren Ligen, muss man in England kratzen, kämpfen und beißen", fügte der Gunner an. "In England folgt ein Zweikampf auf den nächsten. Man hat kaum Atempausen."

Die Zukunft des Nationalspielers bei Arsenal ist ungewiss. Sein Vertrag bei den Gunners läuft im Sommer 2018 aus und Vertragsgespräche sind Berichten zufolge ins Stocken geraten. Eine Einigung scheint nicht in Sicht.

Mesut Özil im Steckbrief