Interesse an Özil gering - China oder Türkei?

Freitag, 14.04.2017

Die DailyMail berichtet, dass Özil auf dem internationalen Transfermarkt bisher kaum Interesse wecken konnte. Der Nationalspieler Deutschlands steht in Verhandlungen mit den Gunners bezüglich eines deutlich verbesserten Arbeitspapiers.

Erlebe die Premier League auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Derzeit verdient der Mittelfeldspieler rund 165.000 Euro in der Woche, die Forderung für eine Verlängerung soll sich auf 295.000 Euro belaufen. Diese Summe ist Arsenal nicht bereit zu zahlen und will - Stand heute - einen Abgang im kommenden Transferfenster.

Allerdings soll sich das Interesse am 28-Jährigen bisher in Grenzen halten. Fenerbahce soll interessiert sein, ebenso wie Klubs aus der chinesischen Liga. Diese sind für Özil jedoch keine Option. Für Mitspieler Alexis Sanchez, in der gleichen Situation wie Özil, sollen sich die Angebote im Gegensatz stapeln.

Mesut Özil im Steckbrief