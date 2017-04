Mangala entscheidet erst nach Saison

Samstag, 29.04.2017

"Wir werden sehen, was am Ende der Saison passiert. Es sind noch vier Spiele zu spielen und dann werden wir sehen, was passiert", sagte der Verteidiger Marca.

"Ich weiß nicht, was ich nach der Saison machen werde, ich denke nicht an nächstes Jahr. Ich denke an das, was jetzt passiert und wenn die Saison vorbei ist, denke ich weiter."

Der Franzose musste mit Valencia mehrere Trainerwechsel in einem Jahr verarbeiten, doch auch daraus konnte er einen Erkenntnisgewinn ziehen: "Ich habe gelernt, mehr auf das fokussiert zu sein, was auf dem Spielfeld passiert", sagte er.

Alle drei Trainer setzten immer auf Mangala, er kommt bereits auf 26 Liga-Einsätze in dieser Saison.

Mangala im Steckbrief