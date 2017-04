United-Interesse? Malcom ist "ganz entspannt"

Samstag, 01.04.2017

Angesprochen auf das Interesse aus England sagt Malcom Goal: "Ich bin ganz entspannt. Ich denke nur an Bordeaux und habe bis 2020 einen Vertrag." Vor 14 Monaten wechselte er von Corinthians zu Girondins und hat sich dort schnell im europäischen Fußball zurechtgefunden. "Ich konzentriere mich nur auf das, was ich erreichen will, auf meine Arbeit", ergänzte er.

Grundsätzlich ehrt den Stürmer die Tatsache, dass ihn die Premier-League-Giganten dem Vernehmen nach auf dem Zettel haben. "Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn sich tatsächlich die Chance ergeben würde", gestand er.

Erlebe die Premier League Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Liefert er weiterhin gute Leistungen und Tore in Frankreich ab, dürfte die Möglichkeit irgendwann in Zukunft kommen - doch Malcom hat auch noch ein anderes Ziel: die Selecao.

"Darauf arbeite ich hin. Ich warte darauf, dass mich Tite (Brasiliens Nationaltrainer, Anm. d. Red.) anschaut", sagte er. "Wenn ich am Ende nicht auf der Liste stehe, arbeite ich einfach weiter und vertraue darauf, dass meine Zeit irgendwann kommen wird", fügte Malcom hinzu.

Malcom im Steckbrief