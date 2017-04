Ranieri nimmt Leicester-Spieler in Schutz

Dienstag, 11.04.2017

"Ich kann nicht glauben, dass die Spieler nicht ihr Bestes gegeben haben", gab Ranieri bei Sky Sports an. Für ihn waren andere Gründe am Absturz von Meisterschaft in den Abstiegskampf schuld: "Im Jahr davor haben sie weniger verdient, jetzt plötzlich das Doppelte oder Dreifache."

Für ihn war die Meisterschaft letztlich mitentscheidend für den Leistungsabfall: "Wenn man sich am letzten Spieltag vor dem Abstieg rettet, dann geht man die nächste Saison mit Bedacht auf Stärke und Kompaktheit an." Der Titel habe die Ansprüche jedoch komplett geändert.

"Plötzlich fährt man in der Vorbereitung nach Amerika und spielt zum ersten Mal in seinem Leben gegen die größten Gegner. Die Situation ist völlig anders", so Ranieri. Er schlussfolgert: "Ich kann nicht glauben, dass sie mich abgeschossen haben. Nein, nein, nein."

