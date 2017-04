Klopp: "Hätte mich fast übergeben"

Donnerstag, 06.04.2017

"Das Gegentor ist nach einem blöden zweiten Ball gefallen. Da hätte ich mich fast übergeben", wählte Klopp nach dem Spiel deutliche Worte.

"Wir müssen das aber jetzt so hinnehmen. Es obliegt ganz klar meiner Verantwortung, wie alles andere auch. Ich muss in solchen Situationen klar bleiben und werde Lösungen finden, damit wir solche Tore in Zukunft nach Möglichkeit vermeiden."

Dass Ragnar Klavan eine Schuld am späten Ausgleich treffe, umriss Klopp gekonnt: "Wenn mein Sohn etwas Falsches macht, dann trage auch ich eine Teilschuld und Verantwortung an dem Fehler. Vielleicht hätte ich mich im Vorfeld besser gegenüber dem Team erklären sollen."

