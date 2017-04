Medien: Mata vor Saisonaus

Samstag, 01.04.2017

In einem offiziellen Statement gab United bekannt: "Juan unterzog sich am Donnerstag einer Operation an der Leiste. Weitere Information bezüglich seiner Erholung werden zu gegebener Zeit zur Verfügung gestellt." Somit fällt der Spanier vorerst aus. Ob er vor Saisonende noch eingreifen können wird, ist übereinstimmenden Berichten zufolge noch offen.

Des Weiteren plagen den amtierenden FA-Cup-Sieger Verletzungssorgen im Mittelfeld und in der Abwehr: Paul Pogba leidet unter einer Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel, während Phil Jones (Zehenverletzung) und Chris Smalling (Knie) ebenfalls in nächster Zeit nicht zur Verfügung stehen.

Trainer Jose Mourinho sagte dazu: "Ich denke, dass die beiden Engländer klare Langzeitgeschichten sind, während ich bei Pogba keine Ahnung habe", so der Portugiese: "Wir wissen, was im Nationalteam mit Smalling und Jones passiert ist, als sie sich verletzt hatten, und wir haben auch einen verletzten Pogba. Aber die wichtigen sind die Spieler, die gerade bereit sind zu spielen, denen ich traue und die für uns kämpfen werden."

Juan Mata im Steckbrief