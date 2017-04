Mourinho "freut sich" falls Zlatan gehen möchte

Samstag, 01.04.2017

"Ich bin da ganz ruhig und erwarte seine Entscheidung", sagte Mourinho und ergänzte: "Falls er weiter für uns spielen möchte und damit glücklich ist, dann werden wir begeistert sein."

Mourinho gab sich aber auch für den Fall entspannt, dass der 35-Jährige seine Zelte am Old Trafford nach einem Jahr wieder abbricht. The Special One meinte: "Falls er sich entschließt, uns zu verlassen und sich eine neue Herausforderung zu suchen, dann freue ich mich für ihn."

Großes Interesse an Ibrahimovic besteht angeblich vor allem aus der MLS: Los Angeles Galaxy soll den Routinier gerne verpflichten wollen.

Zlatan Ibrahimovic im Steckbrief