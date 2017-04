Hart äußert Interesse an United-Wechsel

Samstag, 29.04.2017

Da zum Ende der Saison die Ausleihe an den FC Turin endet, es jedoch auch sehr unwahrscheinlich ist, dass Hart jemals wieder für City auflaufen wird, äußerte Hart seinen Wechselwunsch.

Der 30-Jährige, der von City-Coach Pep Guardiola durch Claudio Bravo ersetzt wurde, stellte klar, auch weiterhin im Nordwesten Englands leben zu wollen und sich United anzuschließen, sollten die Red Devils David de Gea im Sommer verkaufen, berichtete The Independent.

Da der FC Turin sowohl die Ablösesumme in Höhe von knapp 18 Millionen Euro als auch das Wochengehalt in Höhe von fast 150.000 Euro nicht zahlen kann, wird Hart in der kommenden Saison nicht mehr in Italien spielen.

Joe Hart im Steckbrief