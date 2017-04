Neville: "Conte wirkte niedergeschlagen"

Montag, 17.04.2017

"Der Trainer war die ganze Saison so aktiv an der Seitenlinie und genau das erwartest du von ihm. Aber stattdessen wirkte er ein bisschen niedergeschlagen und ohne Glauben an ein Comeback von Chelsea", sagte der ehemalige Spieler von Manchester United.

"Sein Charakter, seine Persönlichkeit und sein Auftreten sind die Dinge, die die Zuschauer an ihm lieben. Er rennt herum, umarmt Fans und peitscht seine Leute von der Seitenlinie an", ergänzte Neville.

Durch die Niederlage ist der Vorsprung von Chelsea auf Tottenham auf nur noch vier Punkte geschmolzen und macht so das Titelrennen auf der Insel wieder spannend.

