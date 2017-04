Lampard bestätigt PL-Angebot für Comeback

Sonntag, 09.04.2017

Gegenüber Sky verriet Lampard, dass er die Chance hatte, bei Swansea City in die Premier League zurückzukehren. Coach Paul Clement habe ihn gefragt, ob er sein Comeback geben und den Walisern so im Kampf gegen den Abstieg helfen würde.

"Clem hat mich gefragt, ob ich Lust habe, zu helfen", so Lampard, "und ich habe so viel Respekt vor ihm, dass ich wirklich gedacht habe: 'Könnte ich vielleicht eine Rolle übernehmen und helfen?' Es gab die Verbindung, was schön ist. Clem hat es mir großartig verkauft."

Allerdings hat Lampard, inzwischen 38 Jahre alt, seit November 2016 - damals noch für New York City - kein Spiel mehr bestritten. Daher erklärte der Routinier weiter: "Ohne respektlos zu sein: Das war an diesem Punkt meiner Karriere nicht die richtige Schlacht für mich. Das war im Januar, also hätte ich mich wieder fit machen und eine Art Mini-Vorbereitung haben müssen. Ich wünsche Clem alles Gute, aber für mich war das nicht die richtige Option."

