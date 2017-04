Medien: Reds wollen Can halten

Donnerstag, 20.04.2017

Wie der Telegraph berichtet, werden die Reds Can auch spielen lassen, wenn dieser seinen Vertrag dann noch nicht verlängert hat. Es soll kein Druck auf Can ausgeübt werden, wie dies zum Beispiel im Falle von Ross Barkley beim FC Everton gehandhabt worden war.

Somit droht dem deutschen Nationalspieler nicht ein Verkauf oder eine Verbannung auf die Tribüne.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Trotz ständiger öffentlicher Fragen litten Cans Leistungen für die Reds nicht. Zudem soll Klopp sehr angetan von der Trainingsarbeit des ehemaligen Bayern-Spielers sein. Zudem spielte trotz einiger Blessuren dennoch.

Can steht seit 2014 an der Anfield Road unter Vertrag. In dieser Saison absolvierte der Mittelfeldspieler 35 Pflichtspiele für die Reds, in denen er vier Tore und drei Assists für sich verbuchen konnte.

Emre Can im Steckbrief