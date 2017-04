Özil schiebt Vertragsgespräche auf

Freitag, 14.04.2017

"Aktuell ist nur Arsenal wichtig. Nicht ich oder irgendein anderer Spieler", betonte Özil im Gespräch mit Sky Sport. "Das Team macht eine schwierige Zeit durch und darum bin nicht ich oder sonst ein Spieler wichtig, sondern nur Arsenal. Wir werden im Sommer darüber sprechen. Im Moment wäre es falsch, sich damit zu beschäftigen."

Die Kritik an seinem Trainer kann der Weltmeister nicht nachvollziehen und deshalb nimmt er ihn in Schutz: "Ich habe immer gesagt, dass er ein wichtiger Faktor für mich war, dass ich hierher gekommen bin. Er ist nun seit 20 Jahren bei Arsenal und hat dem Klub viel gegeben. Ich denke, er verdient Respekt für das, was er hier geleistet hat."

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Özil wechselte 2013 für 47 Millionen Euro von Real Madrid zu den Gunners. Seitdem absolvierte der deutsche Nationalspieler 151 Pflichtspiele für Arsenal.

Mesut Özil im Steckbrief