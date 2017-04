Medien: Ospina vor Wechsel in die Türkei

Donnerstag, 27.04.2017

In der Türkei würde Ospina wohl zu mehr Spielzeit kommen und könnte so seinen Platz als Stammtorhüter in der kolumbianischen Nationalmannschaft absichern. Immerhin steht er mit der Auswahl seines Landes kurz vor der Qualifikation zur WM 2018 in Russland.

Durch einen Transfer von Ospina würde das Torhüter-Roulette bei den Gunners beginnen. Dann könnte nämlich Wojciech Szczesny zu Arsenal zurückkehren. Der Pole verbrachte die vergangenen beiden Jahre in Italien beim AS Rom, nachdem er bei Arsene Wenger in Ungnade gefallen war.

David Ospina im Steckbrief