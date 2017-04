Everton an Tielemans interessiert?

Freitag, 28.04.2017

Everton wird im Sommer mindestens Romelu Lukaku verlieren. Hoffnung gibt es laut LiverpoolEcho allerdings bei Tielemans. Offenbar hat Manager Bill Kenwright die richtigen Kontakte, um den Belgier an die Merseyside zu locken, erster Kontakt wurde demnach hergestellt.

Tielemans, mit 19 Jahren eines der meistumworbenen Talente der Welt, könnte die Toffees rund 24 Millionen Euro kosten. Neben Everton sollen auch Atletico Madrid und der AS Monaco am Mittelfeldspieler vom RSC Anderlecht interessiert sein.

Tielemans ist seit November 2016 Nationalspieler Belgiens und in Anderlecht mit Vertrag bis 2020 ausgestattet. In der laufenden Saison erzielte er zwölf Tore in 27 Liga-Einsätzen. Dazu spielte er in der Europa League sowie in der Qualifikation zur Champions League.

Youri Tielemans im Steckbrief