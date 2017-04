Hazard spricht sich für Kante aus

Sonntag, 16.04.2017

"Natürlich würde ich den Preis wieder gerne gewinnen, aber müsste ich jemanden auswählen, würde ich Kante aussuchen. Ich hoffe, dass Kante gewählt wird, denn es würde das Bild des Spielers, der immer die Tore erzielt, ein wenig verändern. Als Mittelfeldspieler ist man weniger entscheidend auf dem Feld als ein Stürmer. Aber es wäre eine Belohnung für die letzten beiden guten Spielzeiten, die er gespielt hat", betonte Hazard im Interview mit Telefoot.

Hazard gewann in der Saison 2014/15 die Auszeichung zum Spieler des Jahres in Englands Eliteliga, nachdem er Chelsea mit 14 Toren zur Meisterschaft geführt hatte. In dieser Saison konnte er diese Anzahl an Treffern bereits einstellen und gilt neben Kante als aussichtsreicher Kandidat für den Award.

N'golo Kante im Steckbrief