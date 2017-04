Yorke: Hautfarbe steht Trainerjob im Weg

Freitag, 21.04.2017

Er spielte für Aston Villa, Manchester United und den AFC Sunderland: Yorke hat sich in der Premier League durchaus einen Namen gemacht. Nun ist der 45-Jährige auf der Suche nach einem Job als Trainer, wird aber nicht fündig. Oft scheitere es bereits an der Einladung zu einem Gespräch.

"Wenn es nicht an meiner Hautfarbe liegt, woran liegt es dann?", fragte Yorke bei BBC. Er meint: "Ich spreche es aus. Seid fair. Gebt uns wenigstens ein Bewerbungsgespräch." Er führt England und Italien an, in denen kein einziger Trainer seiner Hautfarbe entspreche.

"Leute wie ich, die eine gute Glaubwürdigkeit im Sport besitzen und auf hohem Level gespielt haben, sollten eigentlich eine gute Chance haben, eine Job oder wenigstens ein Gespräch zu bekommen, aber nicht einmal das bekommen sie", meinte Yorke.

