Swansea-Coach: "Alli kann es bei Real packen"

Dienstag, 04.04.2017

Clement hat nicht nur bei Bayern München unter Carlo Ancelotti gearbeitet. Auch bei den Königlichen war er an der Seite des Italieners. Auf der Pressekonferenz seines Klubs Swansea City vor dem Spiel gegen die Spurs sagte er über Alli: "Warum sollte er den Sprung nicht jetzt schon packen? Er ist schon so gut, obwohl er noch so jung ist."

Nur die besten Spieler würden mit Real in Verbindung gebracht werden. Dabei gelte es, Konstanz an den Tag zu legen. "Je konstanter und herausfordernder ein Spieler auf dem absoluten Topniveau Leistung zeigt, desto interessanter wird er für Klubs der Marke Real." Alli sei einer der Spieler, die in der momentanen Form in Frage kämen.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der englische Nationalspieler hat in der aktuellen Saison bereits 17 Tore erzielt (14 in der Premier League).

Dele Alli im Steckbrief