Nach Pleite: Moyes kritisiert Schiedsrichter

Sonntag, 09.04.2017

"Ich will dem Schiedsrichtern nicht die Schuld für unsere Niederlage in die Schuhe schieben, doch die Entscheidung hat United auf jeden Fall in die Karten gespielt", so der frühere Trainer der Red Devils. "Dass wir dann nur noch zu zehnt waren, hat es für uns viel schwieriger gemacht", führte er weiter aus.

Die Black Cats sind aktuell als Tabellenletzter stark abstiegsgefährdet. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt neun Spieltage vor Schluss satte zehn Punkte.

David Moyes im Steckbrief