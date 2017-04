Sturridge hört sich im Sommer Angebote an

Sonntag, 23.04.2017

Laut Berichten der Sun hat der 27-Jährige Freunden mitgeteilt, dass die Hammers in der kommenden Transferperiode eine ernsthafte Option sind. Beim Londoner Klub würde der ehemalige Nationalspieler der Three Lions wohl deutlich mehr Spielzeit sehen.

An der Merseyside soll Sturridge, nachdem er in der Stürmerhierarchie hinter Roberto Firmino und Divock Origi zurückgefallen ist, bereits seit längerem Unglücklich sein. Seit November hat der Linksfuß kein Spiel mehr von Beginn an bestritten.

Daniel Sturridge im Steckbrief