Claudio Bravo bleibt bei Manchester City

Mittwoch, 19.04.2017

Bravo konnte in seiner ersten Saison in der Premier League nicht überzeugen, nachdem er unter Cheftrainer Pep Guardiola Joe Hart ersetzt hatte. Da City offenbar nach anderen Keeper-Optionen für einen Sommer-Transfer sucht, hat der Torwart Angebote aus Spanien, Italien und Deutschland erhalten, welche er jedoch ablehnte.

Erlebe die Premier League Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der Champions-League-Sieger fühlt sich in Manchester wohl, wo sich seine Familie eingelebt hat. Nach eigenen Aussagen kann er sich, trotz seiner sinkenden Popularität, in Manchester frei bewegen, ohne Probleme fürchten zu müssen. Das sei in Chile oder Spanien nicht der Fall.

Claudio Bravo im Steckbrief