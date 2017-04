Medien: Spurs-Chefscout beobachtete Pulisic

Freitag, 14.04.2017

Zur Halbzeit kam Pulisic gegen den AS Monaco in die Partie, konnte die Niederlage seines Teams aber nicht mehr verhindern. Beobachtet wurde er dabei offenbar von Steve Hitchen, so die DailyMail. Dieser ist führender Scout der Tottenham Hotspur.

Gerüchte aus England bezüglich des 18-Jährigen sind nicht neu. Die Spurs scheinen sich aber offensichtlich ernsthaft mit dem Flügelspieler zu beschäftigen. Inwieweit das Spiel gegen Monaco Ergebnisse lieferte, darf aber aufgrund der besonderen Umstände bezweifelt werden.

Christian Pulisic im Steckbrief