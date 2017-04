Chelsea: Conte vor Vertragsverlängerung

Sonntag, 02.04.2017

Trotz noch zwei Jahren Vertragslaufzeit, wollen die Verantwortlichen bei Chelsea den Vertrag mit dem Italiener unbedingt verlängern. Vor allem Klubeigner Roman Abramovich soll von der Arbeit des Trainers begeistert sein. Es steht eine Verlängerung von drei zusätzlichen Jahren im Raum. Dabei soll das Gehalt von aktuell knapp sechs Millionen Euro noch einmal nach oben angepasst werden.

Zuletzt wurde Conte immer wieder mit Inter Mailand in Verbindung gebracht. Aber jetzt soll er in England bleiben und im Sommer seine Familie nach London holen, die momentan noch in Italien lebt.

Der neue Vertrag soll unterzeichnet werden, sobald der Titel in der Premier League eingetütet ist. Durch die Niederlage am Samstag gegen Crystal Palace beträgt der Vorsprung in der Tabelle noch sieben Punkte.

Neben Conte gab es in den vergangen Tagen auch immer wieder Wechselgerüchte um Superstar Eden Hazard und Torhüter Thibaut Courtois. Aber Abramovich soll klargemacht haben, dass er jegliche Angebote ablehnen wird.

Antonio Conte im Steckbrief