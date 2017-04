Conte deutet Italien-Rückkehr an

Freitag, 28.04.2017

Auf die Frage, ob er nach Italien zurückkehren könnte, sagte er in der Show Emigratis: "Ja. Mein Herz wird immer in Italien sein."

Zuletzt wurden auch seine angeblich enorm hohen Gehaltsvorstellungen als möglicher Grund dafür genannt, dass ein Engagement in Italien eher unwahrscheinlich sei. Aber Conte sieht das mittlerweile anders. "Wurden die beiden Klubs nicht an Investoren verkauft?", fügte er scherzhaft an.

Momentan ist Conte Tabellenführer mit den Blues in der Premier League und liegt mit vier Punkten Vorsprung vor Tottenham Hotspur auf Titelkurs.

Antonio Conte im Steckbrief