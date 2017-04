Conte: Es geht nicht immer ums Geld

Dienstag, 25.04.2017

"Ich denke in dieser Saison ist sehr wichtig zu erkennen, dass es nicht immer darum geht, dass derjenige gewinnt, der mehr Geld ausgibt", sagte Conte: "Sonst wäre der Name des Teams an der Spitze nicht Chelsea, Tottenham, Arsenal oder Liverpool."

Eine klare Spitze gegen die beiden Klubs aus Manchester. United investierte 185 Millionen Euro in drei neue Spieler, City gar 213 Millionen Euro.

"Man muss das Geld auf dem richtigen Weg in die richtigen Spieler investieren. Spieler mit den richtigen Eigenschaften für deine Idee vom Fußball", meint Conte.

Antonio Conte im Steckbrief