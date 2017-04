Sanchez-Lohn könnte für Probleme sorgen

Samstag, 15.04.2017

"Einige Leute sagen zu mir, ich solle ihm geben, was er will", holte Wenger auf einer Pressekonferenz aus: "Aber dann kann man das Gehaltsgefüge nicht mehr beibehalten und das wiederum bringt den Verein in Schwierigkeiten."

Der Trainer glaubt, dass ein deutlich höherer Lohn von Sanchez oder auch von Mesut Özil, dessen Verbleib in London ebenfalls fraglich ist, Einfluss auf die Mannschaftskollegen hätte. Ein Umstand, der ihn skeptisch stimmt.

"Man muss das objektiv entscheiden. Der Verein hat immer Priorität", stellte Wenger klar. Er verstehe zwar, dass die Topspieler entsprechend entlohnt werden müssten, am Ende des Tages könne man aber "nur so viel zahlen, wie man sich leisten kann".

Berichten zufolge verlangen Sanchez und Özil rund 250.000 Pfund pro Woche, das entspricht knapp 300.000 Euro. Damit würde das Duo zu den Top-Verdienern in der Premier League aufsteigen.

