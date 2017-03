Kane: "Ich bin fitter als je zuvor"

Sonntag, 05.03.2017

"Ich fühle mich bestens, fitter als je zuvor und ich will genauso weiter machen. Jedes Mal, wenn ich auf das Feld gehen, will ich Tore schießen", so der 23 Jährige.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Durch den Sieg verkürzten die Spurs den Rückstand auf Tabellenführer Chelsea zumindest bis Montag auf sieben Zähler. Beim Derby der Blues gegen West Ham drückt der Stürmer den Hammers die Daumen: "Wir wollen, dass West Ham am Montag gegen Chelsea gewinnt, auch wenn wir das normalerweise nicht sagen", scherzte der Nationalspieler.

Harry Kane ist mit 65 der erfolgreichste Torschütze der Premier League seit der Saison 2014/15 und war bereits vergangene Saison Top-Torjäger in Englands höchster Spielklasse.

Harry Kane im Steckbrief