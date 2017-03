Gerrard hätte Aubameyang gerne in Liverpool

Samstag, 11.03.2017

"Aubameyang ist doch genau das, was Liverpool noch fehlt", fragte Lineker in Richtung des langjährigen Liverpool-Kapitäns. "Definitv, aber in so einer Form wollen ihn bestimmt viele Vereine. Nicht nur Liverpool", antwortete Gerrard.

Jener zeigt sich beeindruckt von Aubameyangs Spielweise. "Er lässt den Verteidigern des Gegners keine Ruhe. Durch seine schlauen Bewegungen geht er oft in den freien Raum und braucht den Ball dann meist nur noch einzuschieben."

In Jürgen Klopps System beim FC Liverpool bemängeln viele das Fehlen eines echten Mittelstürmers. Daniel Sturridge wusste, auch aufgrund von Verletzungen, nie richtig zu überzeugen. Mit Roberto Firmino spielt aktuell ein gelernter Mittelfeldspieler in der Spitze.

Aubameyang hingegen ist ein Vollblutstürmer. In dieser Saison hat er in 36 Pflichtspielen bereits 30 Tore erzielt. In der Bundesliga führt er mit 21 Treffern die Torschützenliste an.

Pierre-Emerick Aubameyang im Steckbrief