Medien: Lukaku verlängert bei Everton

Mittwoch, 08.03.2017

Rund 8,3 Millionen Euro soll Lukaku fortan bei den Toffees einstreichen, so die Times. "Es ist ein großer Vertrauensbeweis von Romelu an Everton, aber auch ein großer Vertrauensbeweis des Klubs an ihn", ordnet Berater Mino Raiola ein.

Lukaku erzielte in 26 Spielen dieser Saison 18 Tore und zählt damit zu den besten Torschützen der Premier League. Er wurde zuletzt immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, nun ist er allerdings bis 2022 an Everton gebunden.

Eine Hintertür existiert wohl dennoch. Neben dem Gehalt, das wohl dreifach so hoch liegt wie der Durchschnitt im Everton- Kader, soll laut Mirror auch eine Ausstiegsklausel vereinbart worden sein. Demnach darf Lukaku zu einem Top-Klub wechseln.

Romelu Lukaku im Steckbrief