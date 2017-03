Lampard: Pogba könnte ein Problem werden

Dienstag, 07.03.2017

"Wenn du so ein Preisschild auf deinen Schultern liegen hast, dann analysiert man mehr und will mehr", merkte Lampard bei Sky Sports an. Für ist ihn immer noch nicht klar: "Was ist seine beste Position? Was für eine Art Spieler ist er? Was will er sein?"

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Kein "Gamechanger" sei Pogba bisher gewesen, was Lampard zu heftiger Kritik treibt: "Wenn man so viel bezahlt, will man Resultate sehen und die hat er bisher nicht geliefert." Somit könne der Spieler auch zu einem "90-Millionen-Pfund-Problem werden."

Pogba kam im Sommer 2016 für rund 105 Millionen Euro von Juventus Turin zu Manchester United. Bisher absolvierte er 38 Partien und kam dabei auf sieben Treffer. Seit März 2013 ist der 23-Jährige Nationalspieler Frankreichs.

Paul Pogba im Steckbrief