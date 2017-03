Merson: "Wenger geht zu PSG"

Sonntag, 05.03.2017

"Für die Art, wie er spielen lässt, genießt er überall in der Welt einen sehr guten Ruf", so der ehemalige Nationalspieler der Three Lions gegenüber Sky Sports. Er vermutet, dass in Paris ab kommenden Sommer der Trainerstuhl frei sein wird: "So wie Monaco momentan spielt, glaube ich nicht, dass Paris Meister werden kann. Und wenn sie dazu auch nicht die Champions League gewinnen, dann denke ich, dass Wenger dort nächstes Jahr Trainer sein wird."

Wenger steht seit 1996 als Cheftrainer bei den Nordlondonern unter Vertrag. Aufgrund der schwachen Saison steht er momentan enorm in der Kritik. Nach der 1:5-Klatsche gegen die Bayern wird wohl auch dieses Jahr im Achtelfinale Schluss sein, in der Premier League belegen die Gunners aktuell nur Platz fünf. Es wäre nicht das erste Engagement in Frankreich für den Coach. In der Ligue 1 hat der 67-Jährige bereits Cannes, Nancy und die AS Monaco trainiert.

Arsene Wenger im Steckbrief