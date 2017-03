Cousin von Marcos Rojo erschossen

Dienstag, 07.03.2017

Am Sonntagabend versuchte Geronimo Rojo, 17 Jahre alt, gemeinsam mit einem Freund, den pensionierten Polizeichef Guillermo Atencio anzugreifen, als dieser eine Bank-Filiale in San Carlos verließ.

Atencio wehrte sich, zog seine Waffe und eröffnete das Feuer. Obwohl die Angreifer mit einem Motorrad flohen, traf er beide. Rojos Begleiter Ivan Rodrigo Barboza wurde am Kopf getroffen, er starb an Ort und Stelle. Rojo wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er in den Morgenstunden des Montags seinen Verletzungen erlag.

Marcos Rojo im Steckbrief