Ibrahimovic erklärt Ellenbogenschlag

Sonntag, 05.03.2017

"Was die Situation angeht: Ich bin gesprungen und wollte mich selber schützen. Ich bin sehr hoch gesprungen und er ist in mich hineingesprungen und dann leider genau in meinen Ellenbogen", erklärte Ibrahimovic.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Hoffentlich hat er sich dabei nicht verletzt. Solche Situationen passieren. Ich bin lediglich zum Ball gegangen. Das war keine Absicht. Ich konnte auch nichts dagegen tun", so der Schwede weiter.

Zuvor hatte Mings dem Stürmer der Red Devils in einer ebenfalls fragwürdigen Szene wohl unabsichtlich, aber grob fahrlässig auf den Kopf getreten. Schiedsrichter Kevin Friend zeigte weder Ibrahimovic noch Mings eine Karte.

Zlatan Ibrahimovic im Steckbrief