ManUtd: Carrick denkt an Karriereende

Freitag, 03.03.2017

Der 35-Jährige äußerte sich laut Daily Mirror folgendermaßen dazu: "Ich denke, dass es nicht viele Vereine gibt, bei denen ich spielen wollen würde, wenn überhaupt einen." Vielmehr zieht er bei einem ausbleibenden Angebot ein Karriereende in Betracht.

Carrick stand in weniger als der Hälfte aller Spiele in dieser Saison in der Anfangsformation. Dass er nicht jedes Spiel bestreiten darf, sei für ihn kein Problem, aber er "muss genug spielen".

Bislang wurden noch keine Gespräche mit dem Verein oder mit Trainer Jose Mourinho bezüglich einer Verlängerung geführt. Dies soll aber in den nächsten Wochen geschehen.

Der ehemalige englische Nationalspieler absolvierte bislang wettbewerbsübergreifend 448 Spiele für die Red Devils und holte alle wichtigen Titel.

Michael Carrick im Steckbrief