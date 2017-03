Mata: Über die Europa League in die CL

Freitag, 17.03.2017

"Das ist unser Ziel. Wir wollen jeden Wettbewerb, an dem wir teilnehmen, gewinnen", machte Juan Mata bei BT Sport die Erwartungshaltung innerhalb des Vereins deutlich. "Es ist eine gute Chance, um nächste Saison in der Champions League zu spielen, aber bis dahin stehen noch einige sehr gute Spiele in der Europa League an."

Im Viertelfinale treffen die Red Devils auf den RSC Anderlecht (13. April im LIVETICKER). "Das Niveau ist sehr hoch. Aber wir wollen nächstes Jahr Champions League spielen und dies ist der Weg, um das zu tun."

Juan Mata im Steckbrief