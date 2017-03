Lingard: "Mein Herz hängt am Old Trafford"

Sonntag, 26.03.2017

"Wir stehen gerade in Verhandlungen. Ich genieße es bei Manchester United zu spielen. Mein Herz hängt am Old Trafford", sagte Lingard dem Daily Mirror.

Obwohl er durch den riesigen Konkurrenzkampf im Kader nur unregelmäßig zum Zug, verschwendet er keinen Gedanken an einen Wechsel: "Der Konkurrenzkampf ist gut für die Truppe. Es ist immer super, wenn du mit großartigen Spielern zusammenspielst."

Lingard kommt diese Saison auf insgesamt 27 Einsätze, in denen er acht Scorerpunkte sammelte.

Jesse Lingard im Steckbrief