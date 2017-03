Guardiola: "Toure kann überall spielen"

Montag, 13.03.2017

"Er kann spielen, wo er will. Er ist eine große Persönlichkeit und hat der Mannschaft in dieser Saison geholfen, sehr guten Fußball zu spielen", so der spanische Taktiker im Gespräch mit dem Mirror.

Guardiola weiß genau, worauf sein Schützling wert legt: "Er will spielen, denn er liebt Fußball."

Toures aktueller Vertrag garantiert ihm 220 000 Pfund pro Woche. Über eine Vertragsverlängerung wurde bisher noch nicht gesprochen.

"Wenn sein Vertrag ausläuft, kann er entscheiden. Bis dahin wollen wir weiterhin Spiele und auch Wettbewerbe gewinnen", fordert der ehemalige Bayern-Trainer vollste Konzentration. "Wir sprechen über alles nach der Saison."

Der ivorische Nationalspieler Toure wechselte im Sommer 2010 vom FC Barcelona zu den Citizens. Er erzielte bisher in 289 Spielen 78 Tore.

