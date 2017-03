Pep: "Stones hat die größten Eier"

Montag, 20.03.2017

"John Stones hat größere Eier, als jeder andere hier", schwärmte Guardiola im Anschluss. "Ich bin überglücklich, John zu haben - mit all den großen Fehlern, die er hat: Ich liebe ihn. Denn es ist nicht einfach, unter diesem Trainer Innenverteidiger zu spielen."

Schon davor war der Spanier außer sich. Das Remis sei "einer der speziellsten Tage in meinem Leben. Nach unserer Niederlage in der Champions League waren wir für zwei Tage so traurig und im Training wurde nicht viel gesprochen. Wir kamen hier her und Liverpool konnte sich ohne Europapokal die ganze Woche auf uns vorbereiten - wie wir gekämpft haben, das zeigt unseren Charakter."

John Stones im Steckbrief