Neville: "Leroy Sane erinnert mich an Bale"

Montag, 06.03.2017

"Wenn ich Sane spielen sehe, erinnert er mich an Gareth Bale als er von Southampton zu Tottenham wechselte", so der ehemalige Nationalspieler Englands. "Der Junge musste sich erst an die Premier League gewöhnen. Das tat er und nun spielt er ähnlich wie Bale."

Besonders beeindruckt zeigt sich Neville von Sanes Geschwindigkeit. "Sane versucht, die Zweikämpfe mit Tempo für sich zu entscheiden. Sobald er vorbei ist, sucht er dann den Abschluss."

Für die Zukunft hält der 40 Jährige große Stücke auf den talentierten Flügelspieler. "Er könnte ein sensationeller Spieler werden", ist sich Neville sicher.

Seit dem Jahreswechsel hat Leroy Sane in elf Pflichtspielen bereits sechs Tore erzielt.

Leroy Sane im Steckbrief