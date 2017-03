Koscielny fühlt sich unter Wenger wohl

Donnerstag, 23.03.2017

"Ich fühle mich gut bei Arsenal", sagte Koscielny auf einer Pressekonferenz. "Das ist meine siebte Saison hier und ich kenne den Klub in und auswendig. Mir und meiner Familie gefällt unser Leben in London. Ich sehe keinen Grund, den Verein zu verlassen. Ich habe noch einen langfristigen Vertrag und fokussiere mich darauf, die Saison so gut wie möglich zu beenden."

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Wenger ist sehr wichtig für meine Karriere gewesen. Er hat mich als Spieler und als Menschen geformt", verriet er in Bezug auf seinen Coach. "Er ist auch abseits des Platzes sehr wichtig. Wir befinden uns in einer komplizierten Situation, aber das ist nicht nur seine Schuld. Auch die Spieler auf dem Feld müssen Verantwortung tragen. Er bereitet uns die ganze Woche vor, aber wir müssen mehr tun um die gewünschten Resultate zu erzielen."

Der Vertrag des 31-Jährigen bei den Gunners läuft noch bis 2020.

Laurent Koscielny im Steckbrief