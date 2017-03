Klopp erwartet enges Rennen um Königsklasse

Samstag, 11.03.2017

"Ist es möglich, dass wir uns nicht für die Champions League qualifizieren? Natürlich, denn wir spielen in einer starken Liga mit starken Gegnern", so der ehemalige Dortmund-Coach. "Aber wir haben alles selbst in der Hand und die Qualifikation für die Champions League ist unser großes Ziel."

Zum Jahreswechsel strauchelten die Reds in der Liga und stolperten gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Nach dem Aus in den beiden nationalen Pokalbewerben haben sie aber mittlerweile wieder besser in die Spur gefunden.

Für Klopp ist noch nichts entschieden. "In der einen Woche ist man voll im Rennen um die Champion League und in der nächsten hat man keine Chance mehr", so der Deutsche. "Es sind noch viele Spiele zu absolvieren und wir lassen uns nicht ablenken. Wir denken nur daran, wie wir unser Ziel erfüllen können."

Aktuell liegt der FC Liverpool auf Platz vier in der Premier League. Der Vorsprung auf den fünften Platz beträgt zurzeit zwei Punkte. Die Reds haben jedoch ein Spiel mehr auf dem Konto als Verfolger Arsenal.

Jürgen Klopp im Steckbrief