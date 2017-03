Mourinho: "Es geht mir nicht um Revanche"

Samstag, 11.03.2017

Gegenüber Football Focus sagte er: "Es geht mir nicht um Revanche, ich will Chelsea nichts Falsches oder Schlechtes." Auf die Frage, ob es für ihn ein besonderes Spiel sei, wiegelte Mourinho ab: "Dass ich vor dem Spiel Gary Staker im Tunnel treffe ist wohl das einzige, was an diesem Spiel besonders für mich ist. Er ist ein sehr guter Freund von mir."

Der Portugiese kann auf zwei erfolgreiche Amtszeiten als Coach der Blues zurückblicken. In seinen insgesamt sieben Jahren an der Stamford Bridge gewann er mit den Londonern acht Titel, bevor er im Dezember 2015 nach schwacher Serie entlassen wurde.

